El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados a las 11:00, y continúe ascendiendo hasta llegar a un máximo de 33 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 58%, lo que puede generar una sensación térmica algo más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento, que soplará predominantemente del sur y suroeste, tendrá velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. A las 12:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 7 km/h, y en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, se registrarán ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 21:00 y cerrando el día con una temperatura de 25 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 20:23, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.