El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para quienes planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 20 y 35 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 5 de la mañana, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 35 grados en las horas más cálidas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y ajustar la vestimenta en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad que variará entre 5 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos en exteriores, ya que el viento podría causar que se desplacen.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean realizar eventos al aire libre, como ferias, mercados o encuentros familiares.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 20:25, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. Con un tiempo tan favorable, Pozoblanco se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

