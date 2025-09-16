El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas comiencen a ascender de manera gradual.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la tendencia se invertirá, y las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 05:00 y manteniéndose en torno a esa cifra durante las horas siguientes.
El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un pico de 38 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 72% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas centrales.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. A primera hora, el viento será más suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 17 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno que se experimentará en las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:27, marcando el final de un día soleado y caluroso.
En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 38 grados , y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura en las horas más cálidas. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
