El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos han estado completamente despejados, lo que promete un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00. Este incremento en el calor será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% y bajará hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera debido a la baja humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:29.

Es importante que los habitantes de Los Palacios y Villafranca tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. En resumen, el tiempo de hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que caracterizará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.