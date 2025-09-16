El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre y la realización de planes familiares o deportivos.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 6:00 a.m., y subiendo gradualmente hasta llegar a los 35 grados en horas de la tarde, alrededor de las 5:00 p.m. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 28% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 51% hacia las 11:00 p.m., lo que podría proporcionar un alivio del calor diurno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que las temperaturas sean más llevaderas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados. Se aconseja a los habitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor y disfrutando de la belleza del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.