El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un ambiente agradable y luminoso.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 50% y descenderá hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 13 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que el sol se eleve, la dirección del viento cambiará a sureste y luego a oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Esto proporcionará una brisa ligera que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas.

La salida del sol se producirá a las 08:04 y se espera que se ponga a las 20:27, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Los residentes deben recordar mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar del final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.