El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 21 grados entre las 05:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 49%, aumentando ligeramente hasta un 68% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 36% a las 20:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 16:00. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente durante las horas pico.

No se esperan lluvias en ningún momento del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes de Montilla pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La puesta de sol se producirá a las 20:24, ofreciendo un hermoso espectáculo visual para cerrar un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.