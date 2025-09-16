El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Martos se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 37% en las horas de la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de la baja probabilidad de precipitaciones y el cielo despejado contribuirá a que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 7 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, manteniendo su intensidad, lo que podría ser un factor refrescante al caer la tarde.
No se esperan lluvias en ningún momento del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que dependen de un tiempo seco para sus actividades.
El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 20:22, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse o morir
- Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Iván Ania, tras la derrota ante el Andorra: “He empeorado al equipo”