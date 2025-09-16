El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Martos se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 37% en las horas de la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de la baja probabilidad de precipitaciones y el cielo despejado contribuirá a que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 7 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, manteniendo su intensidad, lo que podría ser un factor refrescante al caer la tarde.

No se esperan lluvias en ningún momento del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que dependen de un tiempo seco para sus actividades.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 20:22, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.