El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 20 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 46%, aumentando hasta un 75% a las 08:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que el día avance y las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 20% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Marchena pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 15 km/h por la tarde. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento cambie, predominando del suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas que oscilarán entre los 20 y 38 grados, y vientos moderados, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.