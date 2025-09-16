El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será suave y no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean realizar eventos al aire libre o disfrutar de un día en familia en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29°C hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:24, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual perfecto para quienes deseen disfrutar de un atardecer sereno.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día ideal para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.