El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 20 grados a las 05:00 horas.
A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 76%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h a lo largo del día. Las direcciones del viento cambiarán, predominando del sur y suroeste en las primeras horas, y luego del este y noreste hacia la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lora del Río.
El ocaso se producirá a las 20:28 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un respiro del calor diurno. En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
