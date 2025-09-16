El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 25 grados a las 04:00 y 24 grados a las 05:00.

Durante la mañana, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo a 22 grados a las 08:00. A partir de las 09:00, se espera un incremento notable, con temperaturas que llegarán a los 24 grados a las 09:00 y alcanzarán los 29 grados a las 12:00. La tarde será calurosa, con un pico de 36 grados a las 16:00, manteniéndose en 35 grados a las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 57% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 19% a las 16:00 y estabilizándose en un 21% a las 20:00.

En cuanto al viento, se anticipa que será ligero durante la mayor parte del día, con ráfagas que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y suroeste en las primeras horas, y cambiando a dirección norte y noreste hacia la tarde. A las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:56 y se pondrá a las 20:20, brindando una larga jornada de luz natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.