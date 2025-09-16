El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y paseos por la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados en la tarde, alrededor de las 14:00 horas. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 29 grados hacia las 17:00 horas y bajando a 24 grados al caer la noche. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar al aire libre durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% a la medianoche y descendiendo a un 42% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. Predominará la dirección del viento del suroeste, lo que podría proporcionar un alivio agradable durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que las condiciones serán ideales para eventos al aire libre, ferias o reuniones familiares. La ausencia de lluvias también es un alivio para los agricultores y quienes dependen de un tiempo seco para sus actividades.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.