El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 20 grados entre las 04:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un aumento significativo, alcanzando los 27 grados a las 11:00 y 29 grados a las 12:00, con un pico de 31 grados a la 13:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 36 grados entre las 14:00 y las 17:00, antes de descender nuevamente hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo a un 51% a las 11:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 64% a las 23:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A partir de las 19:00, se espera que el viento cambie a dirección suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y cálido en Lebrija. Con un ocaso programado para las 20:30, los habitantes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.