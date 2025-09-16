El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 25 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 23 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo a 22 grados a las 08:00.
Durante la mañana, se prevé que la temperatura aumente rápidamente, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 28 grados a las 11:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que llegarán a los 30 grados a las 12:00 y alcanzarán un pico de 34 grados entre las 15:00 y las 16:00. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en 33 grados a las 19:00 y 31 grados a las 21:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 42% durante la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 21% hacia la tarde.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h a las 12:00 y alcanzando picos de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en los momentos de mayor intensidad del viento.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol se producirá a las 20:21, marcando el final de un día cálido y despejado en Jaén.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
