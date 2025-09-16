El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que acompañará a los habitantes de la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados alrededor de las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 13 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, por la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando rachas de hasta 33 km/h desde el suroeste, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Esto es ideal para actividades familiares, paseos o eventos al aire libre, ya que el tiempo será completamente favorable.

Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. La combinación de calor y viento puede generar una sensación de bochorno, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones climáticas.

En resumen, el día se presenta como una jornada soleada y calurosa en Dos Hermanas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.