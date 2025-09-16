El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Écija se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se eleven rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados , que irá disminuyendo ligeramente durante la madrugada, alcanzando los 21 grados a las 05:00 horas.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados a las 16:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 46% y disminuyendo a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se prevé que sople desde el sur con una velocidad de 12 km/h, aumentando a 20 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. A lo largo del día, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 30 km/h, especialmente en las horas más calurosas, lo que podría ser un alivio temporal para los habitantes de Écija.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.
El orto se producirá a las 08:03 horas y el ocaso a las 20:26 horas, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Écija, ya sea en sus plazas, parques o en la naturaleza circundante. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse o morir
- Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Iván Ania, tras la derrota ante el Andorra: “He empeorado al equipo”