El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 y 03:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 50% y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:30 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará gradualmente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.