El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Córdoba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 38 grados alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 80% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo hacia la tarde. Por lo tanto, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría contribuir a una sensación térmica más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

La puesta de sol se producirá a las 20:25 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. Con un tiempo tan favorable, los cordobeses podrán disfrutar de la tarde en parques, plazas y espacios al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día de hoy en Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y disfrutar de la belleza del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.