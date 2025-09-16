El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% en la madrugada y aumentando hasta un 76% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en dirección suroeste durante la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más calurosas. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos.

El orto se producirá a las 08:07 horas y el ocaso a las 20:30 horas, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.