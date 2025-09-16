El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 31 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro alcance su punto más alto.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo hasta un 42% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 51% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá en el cuadrante suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:35 horas, ofreciendo un espectáculo visual para aquellos que deseen disfrutar de la puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.