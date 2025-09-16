El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados, y se espera que durante el transcurso del día se eleve hasta un máximo de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 36% a la medianoche, aumentando hasta un 72% en las horas de la mañana. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 21% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. A primera hora, el viento alcanzará los 12 km/h, aumentando a 17 km/h a la 01:00. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 30 km/h en las horas pico, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un día ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

La salida del sol se producirá a las 08:05, y el ocaso está programado para las 20:28, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.