El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 30 grados hacia el mediodía. La tarde será la más cálida, con un pico de 37 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 30% por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de calor seco, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un aumento en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los atardeceres en Camas serán igualmente agradables, con el ocaso programado para las 20:30, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la tarde en familia o con amigos. En resumen, el tiempo de hoy en Camas será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.