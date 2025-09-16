El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados hacia las 04:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 22 grados hasta las 08:00, momento en el que comenzará a aumentar nuevamente. Para las 10:00, se anticipa que la temperatura alcance los 26 grados, y a las 12:00, se espera un pico de 30 grados. La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados entre las 14:00 y las 15:00, y un ligero descenso a 33 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 43% a las 10:00. Sin embargo, se espera un aumento en la humedad hacia la tarde, alcanzando un 37% a las 20:00. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 20:00, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Cabra podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 20:23, ofreciendo un hermoso espectáculo visual al final de un día cálido y despejado.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría hacer que el calor sea más llevadero. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.