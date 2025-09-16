El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará con un tiempo fresco, con temperaturas alrededor de 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 34 grados a las 14:00 horas y un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 30 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% en la madrugada y disminuyendo a un 36% hacia el mediodía, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso durante las horas pico. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de un paseo, un picnic o cualquier actividad al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.