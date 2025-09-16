El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en el termómetro, que alcanzará los 23 grados a las 09:00 y subirá hasta los 35 grados a las 16:00, marcando el pico de calor del día.
La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando hasta un 76% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se elevan, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 30% hacia las 21:00.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. A las 00:00, la velocidad del viento será de 13 km/h desde el oeste, aumentando a 18 km/h en las horas siguientes. Durante la tarde, se espera que el viento sople desde el sur a una velocidad de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.
No se prevén precipitaciones en Bormujos, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:30, brindando un día largo y soleado. Con estas condiciones, es un momento ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo y de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.
