El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a un mínimo de 22 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un repunte térmico que llevará el termómetro a 24 grados a las 10:00 y alcanzará un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 59% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad descenderá, alcanzando un 19% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los atardeceres en Bailén serán igualmente espectaculares, con el sol ocultándose a las 20:21, ofreciendo un hermoso espectáculo visual para aquellos que deseen disfrutar de la puesta de sol. En resumen, el tiempo de hoy en Bailén será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.