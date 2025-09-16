El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Baeza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como el uso de protector solar y ropa ligera.

La humedad relativa en Baeza se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 28% al final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del oeste, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, actividades deportivas o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que han estado lidiando con el exceso de humedad en días anteriores.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los habitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.