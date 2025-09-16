El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta los 23 grados entre las 04:00 y las 06:00, para luego estabilizarse en 22 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 28 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un calor notable, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 12:00 y 32 grados a la 13:00. El pico de calor se registrará a las 15:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 36 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 41% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, llegando a un 36% a las 11:00 y bajando aún más a un 32% a las 12:00.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más cálidas del día. A las 00:00, la velocidad del viento será de 8 km/h, aumentando a 10 km/h a las 01:00 y alcanzando su máxima velocidad a las 14:00, cuando se prevé que sople a 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:23, marcando el final de un día soleado y caluroso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.