El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 35% en la madrugada y aumentando hasta un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 24% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, predominando la dirección del viento del oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Con el ocaso programado para las 20:22 horas, la transición hacia la noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se espera que caigan a 29 grados a las 22:00 horas. En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.