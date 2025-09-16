El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados a partir de las 14:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y soleado sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante contribuirá a mantener el ambiente agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Aljaraque, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:34. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para salir a cenar o pasear.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.