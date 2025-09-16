El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 37 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 37 grados. Este calor será más pronunciado en las horas cercanas al mediodía, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 42% en la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el cielo esté despejado, la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial. Se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera para protegerse de los rayos UV.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 21 grados . El ocaso se producirá a las 20:30, marcando el final de un día soleado y caluroso. En resumen, La Algaba disfrutará de un día perfecto para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.