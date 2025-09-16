El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 04:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00 horas, y manteniéndose en torno a los 19 grados hasta las 08:00 horas. A medida que el día avanza, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 21 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 32 grados entre las 14:00 y 15:00 horas, lo que indica un día cálido.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta un 61% a las 07:00 horas. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 37% a las 12:00 horas y bajando hasta un 22% a las 19:00 horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h a las 11:00 horas y alcanzando picos de hasta 29 km/h entre las 13:00 y 14:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Alcalá la Real disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:58 horas y el ocaso a las 20:21 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.