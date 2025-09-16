El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 16 de septiembre

El día de hoy, 16 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 37 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 36 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 21 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 21% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas y expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 20:29 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando valores más frescos que rondarán los 27 grados a última hora. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-15T21:17:14.