El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , y a lo largo de la mañana, se espera que descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 45%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% a las 08:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 22% en las horas más cálidas de la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 9 km/h durante la madrugada, aumentando a 12 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste y alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del ambiente soleado.

El orto se producirá a las 08:05, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 20:30, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará un día perfecto. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.