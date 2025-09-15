El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y 23 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo a las 16:00 con 33 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando hasta un 81% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 09:00 y las 10:00, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Úbeda podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que hace que sea un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso será a las 20:21, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día espléndido en Úbeda, con un tiempo perfecto para disfrutar de la vida al aire libre y aprovechar al máximo el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.