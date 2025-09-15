El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo hasta 28 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 15:00 y las 17:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 71% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% hacia las 16:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana contarán con vientos del oeste a 5 km/h, aumentando a 12 km/h a las 00:00. A lo largo de la mañana, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, se espera que el viento sople del sur a 3 km/h, aumentando a 25 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.