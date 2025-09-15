El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 34 grados a las 14:00 y 35 grados a las 16:00. La tarde será especialmente cálida, con un pico de 36 grados a las 17:00, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que planeen estar al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 71% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 20% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana verán vientos del oeste a 5 km/h, aumentando a 12 km/h en la tarde. A partir de las 19:00, el viento cambiará a dirección sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día en el parque, pasear o realizar actividades deportivas. Se recomienda usar protector solar y ropa ligera para hacer frente a las altas temperaturas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.