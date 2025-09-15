El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que se mantendrá hasta el ocaso, previsto para las 20:31. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 32 grados a las 21:00. Es recomendable que los habitantes de La Rinconada se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 66% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 20% a las 20:00. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se aconseja tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana contarán con vientos del suroeste a 5 km/h, aumentando a 10 km/h del sur a las 01:00. A lo largo de la mañana, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h del oeste a las 20:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes aprovechar el buen tiempo, pero también estar atentos a la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.