El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo a lo largo del día.
A las 00:00 horas, la temperatura inicial es de 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 36 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso en la tarde.
La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 27% a las 20:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h a las 09:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 27 km/h a las 12:00, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre.
En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.
