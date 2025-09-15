El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00, y llegando a un mínimo de 20 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 11:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del norte y noroeste, que oscilarán entre 5 y 12 km/h. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intensa en las horas centrales, donde se registrarán ráfagas de hasta 31 km/h a las 14:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 39% a las 10:00 y bajando hasta un 27% a las 20:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 20:24, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.