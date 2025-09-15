El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 8:00, la temperatura será de 23 grados, con una humedad relativa del 30%, lo que sugiere un inicio de jornada fresco y cómodo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados a las 11:00, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a noreste por la tarde, manteniendo una velocidad moderada que oscilará entre 5 y 9 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En cuanto a la humedad, se espera que aumente ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 49% a las 8:00 y descendiendo a un 19% hacia el final de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas durante las horas de la mañana y más cálidas por la tarde.

La puesta de sol está programada para las 20:27, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto. Los habitantes de Pozoblanco pueden aprovechar la tarde para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, paseos o simplemente disfrutando de la compañía de amigos y familiares en terrazas y jardines.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.