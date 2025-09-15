El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar un ascenso gradual.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00, manteniéndose en un rango agradable hasta las 08:00, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar de manera notable, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 36 y 37 grados, respectivamente. Por la tarde, comenzará a descender, situándose en 34 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a 6 km/h, aumentando a 10 km/h en la tarde. A partir de las 14:00, el viento cambiará a dirección este, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. La racha máxima se espera en la tarde, con vientos del sureste que podrían llegar a 21 km/h.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia. En resumen, Palma del Río vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

