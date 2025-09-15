El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

Hoy, 15 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 21 grados a media tarde. Este clima cálido es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% en la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, especialmente en la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 36 grados . Por lo tanto, se recomienda a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 13 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que avance el día, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento moderado también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que la tarde sea más soportable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:31, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Los Palacios y Villafranca no querrán perderse. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será mayormente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.