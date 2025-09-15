El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 25 y 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 25 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo de 34 grados alrededor de las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 27 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% hacia el final de la jornada. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.