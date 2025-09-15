El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán 21 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 35 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera el calor más intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia la noche. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 08:03 y el ocaso será a las 20:29, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.