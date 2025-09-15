El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía.

La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 34 grados . Este incremento en el calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 34% y el 54%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 20:26 horas, brindando un espectáculo visual que no se deben perder.

En cuanto al viento, se anticipa que la dirección predominante será del sureste, con ráfagas que variarán entre 11 y 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esta brisa será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, ya que contribuirá a mitigar el calor.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día una experiencia agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.