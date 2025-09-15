El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 24 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, la tendencia se invertirá, y las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14:00, momento en el que se prevé el pico térmico del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se mantendrá en torno al 49%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 06:00. A medida que el día avanza y las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 39% hacia las 19:00.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 20:34, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.