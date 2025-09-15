El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 29 grados hacia la 13:00, alcanzando un pico de 31 grados a las 14:00 y 15:00. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 32% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el este y luego al oeste, alcanzando su máxima velocidad de 27 km/h a las 14:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 20:23, brindando a los habitantes de Martos una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.