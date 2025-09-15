El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de septiembre

El día de hoy, 15 de septiembre de 2025, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00 y un pico de 36 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando hasta un 57% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima velocidad de 18 km/h a las 23:00. Esto proporcionará una brisa ligera que, aunque no será suficiente para mitigar el calor, ofrecerá algo de alivio en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los momentos más frescos del día se anticipan durante las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán a 21 grados a las 06:00 y a 26 grados a las 23:00. La puesta de sol está programada para las 20:29, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos y familiares.

En resumen, Marchena vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-14T21:12:12.